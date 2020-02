Coronavirus, il vescovo di San Miniato: "Non scambiatevi segno di pace"

La Comunione eucaristica distribuita "solo sulla mano, secondo le norme liturgiche vigenti" e "sospendere il gesto dello scambio della pace". Sono queste le direttive del vescovo di San Miniato Andrea Migliavacca a seguito dell'emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus appars esul sito internet diocesano in un messaggio firmato dal prelato. Questo il testo: "In considerazione delle circostanze che si stanno creando e in evoluzione, dovute al contagio da Covid-19 (Coronavirus) si suggerisce che la Comunione eucaristica possa essere distribuita solo sulla mano, secondo le norme liturgiche vigenti. Se ne dia notizia ai fedeli nelle Sante Messe domenicali, prima di tale momento. Si suggerisce anche di sospendere il gesto dello scambio di pace".

