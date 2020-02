Coronavirus, Stella (FI): "In un giorno 1876 firme a supporto della denuncia a Rossi"

"In 24 ore siamo stati subissati di firme (via Whatsapp, Messenger ed email), ben 1876 finora, a supporto della nostra decisione di denunciare il Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, per i reati previsti all'articolo 452 del codice penale, che disciplina i delitti colposi contro la salute pubblica. Rossi, non facendo tutti i controlli necessari su chi rientra dalla Cina, mette a rischio la salute dei toscani e delle persone che si trovano in Toscana per ragioni di studio, lavoro o turismo. Così facendo, anzi 'non facendo', rischia di favorire il diffondersi dell'epidemia".

Lo dichiara il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella (Forza Italia).

"Finalmente - prosegue Stella - anche il Ministero della Sanità ha capito la situazione, e ha decretato la quarantena obbligatoria per chi è stato o è tornato dalla Cina. Mi auguro che la Toscana si adegui e non prosegua in questa assurda battaglia ideologica. Noi non vogliamo discriminare nessuno, ma solo tutelare la salute dei toscani"

Fonte: Ufficio Stampa - Marco Stella

Tutte le notizie di Toscana