Disturbi dell’apprendimento, incontro a Bagno a Ripoli

Dietro l’acronimo “DSA” si ritrovano le storie di tanti ragazzi accomunati dalle difficoltà nell’apprendimento, nella scrittura, nella lettura e nel calcolo. Un tema importante per molte famiglie, che verrà approfondito nel corso del convegno “DSA: l’importanza della formazione” che si svolgerà venerdì 28 febbraio a partire dalle ore 15.00 presso l’auditorium della Scuola media “F. Granacci” di Bagno a Ripoli (Via del Pratello, 15). Il convegno ha valenza formativa per i Disturbi Specifici dell’Apprendimento ed è rivolto a docenti, educatori e genitori, con l’obiettivo di sensibilizzarli e divulgare una corretta informazione su questa tematica. L’iniziativa è organizzata dalla prof.ssa Brunella Murolo, docente e referente per i DSA dell’Istituto Comprensivo Teresa Mattei.

La giornata si aprirà coi saluti della dirigente scolastica Amalia Bergamasco e dell’assessore alla scuola Francesco Pignotti. Il dibattito, moderato dalla prof.ssa Murolo, vedrà – tra le altre – le relazioni del Prof. Giacomo Stella (docente di psicologia e fondatore di AID), del dott. Lauro Menghieri (psicologo clinico e psicoterapeuta), del prof. Enrico Ghidoni (neurologo e membro del comitato DSA lavoro Aid), della prof.ssa Donatella Ciuffolini (referente per i DSA di USR Toscana), di Luca Salvini (dirigente USR Toscana) e Maria Carmela Borsini (presidente della sezione AID di Firenze).

Il convegno si svolgerà con il patrocinio del Comune di Bagno a Ripoli, dell’Associazione Italiana Dislessia e di USR Toscana.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Bagno a Ripoli