Un 25enne di origini albanesi è stato arrestato a Prato per evasione. I carabinieri lo hanno riconosciuto mentre era alle poste di via I Maggio e stava facendo operazioni di sportello. L’uomo, che si trovava in misura cautelare per reati concernenti gli stupefacenti, ma commessi nel piacentino dove è residente, ha pensato di muoversi liberamente su Prato ritenendo di passare inosservato proprio perché poco conosciuto in questo centro. I militari lo hanno bloccato e arrestato.

