È morto uno dei miti del remo livornese: addio a Umberto Marconcini

Uno dei miti del remo livornese si è spento quest'oggi a Livorno. Umberto Marconcini, classe 1932, detto Uccellino, cresciuto tra i remi, è stato vogatore, timoniere e allenatore ed ha allevato decine di giovani atleti diventati poi campioni nazionali.

Il cordoglio del sindaco Salvetti che dice “Se ne va un altro pezzo di storia della disciplina remiera. Con Umberto ho condiviso in passato tanti momenti legati alle sfide in mare ed ho avuto modo di apprezzare la sua sua ampia conoscenza di questo mondo e le intuizioni per valorizzare le gare remiere livornesi”.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Livorno