Escursionista cade in un dirupo all'Elba

I vigili del fuoco di Portoferraio sono intervenuti sul sentiero che porta in località Volterraio all'Isola d'Elba, per soccorrere una escursionista caduta in un dirupo da un'altezza di circa 7 metri. A dare l'allarme in compagno che ha fornito l'esatta localizzazione dell'incidente. La donna, di circa 30 anni, è stata raggiunta dal personale con tecniche SAF (speleo alpino fluviale), messa in sicurezza su una barella e riportata sul sentiero affidandola poi al personale sanitario del 118 che, con elisoccorso Pegaso, l'ha trasportata all'ospedale di Cisanello.

