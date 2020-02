Il Mostro di Firenze diventerà un film. A annunciarlo è lo scrittore e ex investigatore Michele Giuttari, che è stato a capo della squadra mobile negli anni Ottanta in cui la caccia al Mostro è stata molto serrata. Se si parla di film Mostro di Firenze non è una novità, perché già è stato affrontato al cinema e in tv, ma adesso arriverà un prodotto nuovo.

Giuttari ha parlato di un lungometraggio già in lavorazione e il cui regista sarà Brando De Sica, figlio di Cristian e nipote di Vittorio. Lo ha fatto in occasione del premio Letteratura Noir-Premio internazionale giuridico scientifico Falcone e Borsellino ricevuto nelle ore scorse. Fu proprio Giuttari a portare a processo i famosi compagni di merende, tra cui Pietro Pacciani, accusati degli otto duplici omicidi tra il 1968 e il 1985.

Lo scrittore ha annunciato che il film di De Sica sarà una "storia definitiva" sul Mostro di Firenze e conterrà anche "più di quanto uscito dai tribunali". Ancora non si sanno gli interpreti del film e nemmeno la data di uscita. Quel che è certo è che sarà un noir e sarà prodotto da Indiana Production per il cinema: tra gli sceneggiatori proprio Giuttari, infatti sarà tratto da uno dei libri di Giuttari dedicati alla vicenda.

La storia del Mostro di Firenze è ormai nota. Otto coppiette uccise in un arco di sedici anni e ancora un grande punto interrogativo su esecutori e/o mandanti.

Sono tre i film finora ispirati al Mostro: L'assassino è ancora tra noi di Camillo Teti, Il Mostro di Firenze di Cesare Ferrario e 28° minuto di Paolo Frajoli. Fox ha ricavato dalla storia anche una miniserie andata in onda nel 2009. A lungo, invece, si è parlato di un film tratto dal romanzo Dolci colline di sangue di Douglas Preston e Mario Spezi, che ha avuto molto successo negli Usa ma ancora non è stato portato su pellicola.

