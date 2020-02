Foibe, conferenza-spettacolo a Santa Maria a Monte

Una Conferenza Spettacolo per restituire agli studenti delle Classi terze dell’I.C. “Giosuè Carducci” di S. Maria a Monte frammenti della nostra storia legati alle pagine delle FOIBE per celebrare la Giornata del Ricordo (10 febbraio).

La Conferenza Spettacolo rientra nel progetto Memoria , finanziato dal Comune di Santa Maria a Monte, promosso dall’Assessorato alla Scuola e alle Politiche Giovanili.

L’appuntamento è per Lunedì 24 febbraio ore 10.30 presso l’Auditorium Scuola Media, in scena insieme a Mattia Pagni del Teatro di Bo’ i ragazzi del Laboratorio scolastico Narrativa In Scena: Maddalena Torrigiani, Alessia Giorgetti, Angelica Macchi, Riccardo Croccolo, Elena Ghita, Juliano Walter, Lina Madouim, Chanel Cuscianna.

Il progetto attuato dal Teatro di Bo’ e guidato da Franco Di Corcia jr si è posto l’obiettivo di sensibilizzare i giovani, attraverso il mezzo Teatrale, alla Memoria, faro guida nella visione del presente "Per non naufragare in un mare di indifferenza" (Franco Di Corcia Jr)

Fonte: Ufficio stampa

