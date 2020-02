Storia di un confine difficile, l'esperienza del Pontormo di Empoli

"Storia di un confine difficile. L’alto Adriatico nel Novecento.”: questo è il titolo del viaggio studio svolto dall’11 al 15 febbraio, promosso dalla Regione Toscana in collaborazione con tutti gli Istituti Storici Toscani, e che ha visto la partecipazione di 25 docenti e 50 studenti di tutte le province.

In rappresentanza dell'ISIS "il Pontormo" di Empoli hanno partecipato la prof.ssa Elena Rossotto e gli studenti Daniella Langneble (5G) e Leonardo Verdiani (5F).

Il viaggio ha fatto tappa al Sacrario militare di Redipuglia, a Trieste, in partcolare la Risiera di San Sabba, il Narodni Dom e il Magazzino 18; per proseguire poi al campo di concentramento di Gonars, in provincia di Udine, e alla foiba di Basovizza sull’altopiano carsico triestino e a Fiume e Pisino in Croazia.

Visitare i luoghi simbolo di una vicenda complessa del Novecento, come quella del confine orientale, è stata l’occasione per riflettere sul significato del Giorno del Ricordo, delle foibe e dell’esodo. Gli studenti, con l’ausilio delle spiegazioni di storici e testimoni, hanno prodotto durante il viaggio materiale informativo multimediale (foto, interviste, resoconti) pubblicati su "Radio Cora".

Il viaggio studio rappresenta la conclusione di un Progetto iniziato con la Summer School di preparazione per gli insegnanti e con la formazione degli studenti e si concluderà con un importante momento di condivisione dell’esperienza all’interno dell'Istituto, al fine di rendere la scuola una comunità educante, aperta al mondo e fondata su un apprendimento esperienziale.

Fonte: ISIS Pontormo - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Empoli