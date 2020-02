Lamporecchio verde: saranno piantati nuovi alberi

Nel corso di questi cinque anni, l'Amministrazione porterà avanti un programma di “ripiantumazione” di alberi su tutto il territorio del Comune di Lamporecchio. Partendo dalla situazione attuale del nostro “verde”, saranno individuate aree pubbliche, vie, piazze, strade, giardini e parcheggi dove intervenire, piantando nuovi alberi in aggiunta a quelli già esistenti. Per far ciò, verranno recepite indicazioni e normative europee, legate allo sviluppo delle aree verdi urbane e saranno reperiti fondi provenienti da contributi esterni. Saranno fatte azioni di piantumazione sia nel breve che nel lungo termine, così da delineare un coerente sviluppo e miglioramento del verde urbano. “Step successivo dell'Amministrazione sarà l'adozione del Piano del Verde e di un conseguente Regolamento del Verde”, afferma il Sindaco Torrigiani, “ma punto immediato di partenza sarà l'individuazione degli spazi e la piantumazione dei nuovi alberi, per un sempre costante miglioramento della vita urbana e per garantire ombra e migliore qualità dell'aria in spazi che rappresentano importanti luoghi di aggregazione per ragazzi, anziani, famiglie e turisti”

Fonte: Comune di Lamporecchio - Ufficio stampa

