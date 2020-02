Leonardo in 4K: a Vinci 5 dei più famosi disegni diventano interattivi

Leonardo sempre più multimediale: 5 disegni del Genio sono stati riprodotti in digitale ed esposti nel Museo Leonardiano, all'interno della Sala del Podestà del Castello dei Conti Guidi a Vinci. La mostra Leonardo, anatomia dei disegni nasce grazie all'applicazione ISLe (InSight Leonardo), elaborata dal Dipartimento di Architettura dell’Università di Bologna.

Alla conferenza erano presenti il sindaco Giuseppe Torchia, la sua vice con delega alla Cultura Sara Iallorenzi, la direttrice del Museo Leonardiano e della Biblioteca Leonardiana Roberta Barsanti, i docenti dell'Università di Bologna Marco Gaiani e Fabrizio Apollonio.

Dove non arriva l'occhio nudo, ci aiuta la tecnologia in 4K, con un 'ipertesto' nella descrizione e nello studio dei particolari che arricchisce ogni visitatore. Oltre all'opera si potrà apprendere molto di più in merito al processo creativo, agli strumenti e ai metodi di rappresentazione utilizzati da Leonardo da Vinci. Il documento è rappresentato in maniera tale da mostrare anche le caratteristiche e i difetti dell'opera, come la corrosione dell'acidità degli inchiostri.

Sono inoltre apprezzabili aspetti propri dell’oggetto materiale, ovvero le ondulazioni e i movimenti della carta, e perfino le criticità conservative del foglio come, ad esempio, la corrosione dovuta all’acidità degli inchiostri.

Quali sono le opere visibili al pubblico: il Paesaggio del 1473, il disegno preparatorio dell’Adorazione dei Magi, il famosissimo Uomo Vitruviano, la Fortezza a pianta quadrata e i Mortai che lanciano palle esplosive.

Nella mostra è poi possibile ammirare anche alcune edizioni di opere contemporanee di Leonardo provenienti dalla Biblioteca Leonardiana che rendono conto del contesto storico e culturale in cui i disegni sono nati.

L'esposizione è visitabile secondo gli orari di apertura del Museo e inclusa nel biglietto di ingresso.

Elia Billero

