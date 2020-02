Commise lesioni aggravate, in manette 37enne a San Miniato

Un 37enne è stato arrestato nel comune di San Miniato. I carabinieri di Ponte a Egola hanno rintracciato l’uomo, notificandogli un ordine di esecuzione per espiazione pena in regime di detenzione domiciliare emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze. Arrestato, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso la propria abitazione, dove sconterà la pena della reclusione di mesi 3 e giorni 10, in ordine ai reati di lesioni aggravate e porto di armi o oggetti atti a offendere, commessi a Pisa nel 2009.

