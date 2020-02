Nuova illuminazione: lavori al via a Capannoli

Prende il via lunedì prossimo a Capannoli l’intervento di sostituzione delle lampade della pubblica illuminazione con nuovi corpi illuminanti a led in diverse zone del territorio. I lavori inizieranno da Via Volterrana, lato nord, e proseguiranno successivamente nelle altre zone. Si conferma l’impronta green dell’Amministrazione Comunale e l’impegno del Comune sul basso consumo e sulla sostenibilità ambientale. Si tratta di lavori consistenti del valore complessivo di 70.000 € che saranno eseguiti dalla ditta Pantani e Conti, utili per garantire maggiore illuminazione ad un minor costo.

Fonte: Comune di Capannoli - Ufficio stampa

