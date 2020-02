Parcheggio in via Vico, ripulita l'area: ospiterà 150 posti auto

Area tra Via dei Cappuccini e Via Gian Battista Vico ripulita dalla vegetazione infestante, dai rifiuti accumulatisi e abbandonati. Da qualche tempo la situazione stava deturpando un terreno che andrà, nei prossimi mesi, ad ospitare un importante parcheggio a servizio del quartiere Carraia/Ponzano.

L’intervento si è svolto nei giorni scorsi a cura dell’ufficio tecnico del Comune di Empoli. Sul posto hanno lavorato escavatori e camion che hanno già liberato la zona dai residui.

Si tratta di un’azione propedeutica all’ultimo passaggio progettuale per l’opera che il Comune di Empoli insieme all’Asl Toscana Centro sarà realizzata in quel luogo: in questo modo è possibile infatti procedere con più facilità ai rilievi dell’intera zona, quote e misure.

Infatti entro maggio è prevista l’approvazione del progetto esecutivo per realizzare, in due stralci, complessivi 150 posti auto.

«I lavori per realizzare il parcheggio nella zona produttiva tra Carraia e Cascine vanno avanti. Parliamo di un’opera attesa da tempo – spiega il vicesindaco Fabio Barsottini – che permetterà, in questa zona, di snellire il carico della sosta prolungata migliorando le condizioni attuali. Nei prossimi mesi concluderemo la progettazione dando il via libera all’affidamento dei lavori».

Dopo l’approvazione del progetto esecutivo serviranno alcune settimane per procedere con la gara per l’affidamento dei lavori.

Quell’area di sosta darà ossigeno ai residenti, ma anche a tutti coloro che ogni mattina si recano per lavoro in quell’area, di ingresso alla zona artigianale di Carraia.

Per la precisione sono previste 2 aree di sosta all’intersezione tra Via dei Cappuccini e Via Gian Battista Vico, per una capienza totale di 150 stalli auto.

106 posti auto distribuiti all’interno dell’area parcheggio di fronte alla Ditta Palagini, qui è stata fatta la recente bonifica e qui si interverrà per primi.

I restanti 44 posti saranno distribuiti in una seconda area individuata davanti al primo parcheggio. Sono previsti anche circa 30 stalli per motocicli individuati all’interno della prima area. Il progetto prevede anche l’ampliamento dell’attuale marciapiede per renderlo ciclopedonale.

Come detto sarà fatta prima la parte del parcheggio fra Via Vico e Via dei Cappuccini, costo di 335.000 euro; in una fase successiva sarà realizzato l’altra area di sosta per un investimento di 165.000 euro. L’investimento finale sarà dunque di mezzo milione di euro. Secondo un protocollo d’intesa firmato nel novembre 2014 fra l’Asl e il Comune sarà l’azienda sanitaria a farsi carico dei costi di realizzazione dell’intero progetto.

