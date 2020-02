Deve essere in carcere, lo sorprendono in centro: arrestato

Doveva essere in carcere, ma lo hanno sorpreso in piazza delle Vettovaglie a Pisa. La polizia ha fermato un 35enne di origini tunisine che, vistosi accerchiato, ha cercato di scappare ma è stato subito bloccato e portato in questura. Il 35enne, spacciatore pluripregiudicato, doveva scontare ben quattro condanne per un totale di 4 anni e sette mesi di reclusione, per reati connessi alla cessione di sostanze stupefacenti, di tipo Cocaina e eroina, tutti commessi tra la zona della stazione Centrale e Piazza delle Vettovaglie tra il 2012 ed il 2018. Compiute le formalità di rito lo stesso è stato portato alla Casa Circondariale Don Bosco di Pisa.

