Alla vista dei poliziotti si tuffa nell'Arno, arrestato di nuovo pusher 28enne

Era stato arrestato e denunciato per spaccio, poi colpito da divieto di dimora a Firenze. Nei giorni scorsi, però, un 28enne di origini marocchine è tornato a farsi vedere in città e la polizia lo ha scoperto.

Il giovane, appena si è accorto che gli agenti lo stavano per sottoporre a controllo, si è dato subito alla fuga. Imboccata via Del Pesciolino, ha continuato a correre in via San Biagio a Petriolo e ha raggiunto l’Arno dove si è tuffato nel fiume. Ci ha subito ripensato non riuscendo a raggiungere a nuoto l’altra sponda: è risalito così sullo stesso argine dove ad attenderlo c’erano gli agenti.

Dopo averli spintonati ripetutamente, il 28enne è stato bloccato, sottoposto a fermo per identificazione, denunciato per resistenza e segnalato per l’inottemperanza alla misura cautelare.

Nel corso della stessa attività, i poliziotti hanno trovato in compagnia del 'fuggitivo' un suo coetaneo e connazionale. Nell’abitazione di quest’ultimo, in via Pistoiese, la polizia ha sequestrato una dose di cocaina, denaro contante e materiale per il confezionamento. Anche questo giovane è stato sottoposto a fermo per identificazione e successivamente denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

