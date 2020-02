A Pisa, i carabinieri hanno arrestato un 40enne pregiudicato di origine romena. Più nel dettaglio, in Lungarno Buozzi, i militari hanno rintracciato l’uomo, che risultava gravato da un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dal Tribunale di La Spezia in seguito a sentenza di condanna per reati contro il patrimonio. Arrestato, è stato accompagnato presso la locale Casa Circondariale di Pisa.

