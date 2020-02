Scuola, 120mila euro per l'Istituto Empoli Est: nuovi progetti in vista

Sessantamila euro già investiti interamente nel 2019 e ulteriori sessantamila euro da utilizzare nel 2020. In totale sono 120.000 gli euro che Grazia Mazzoni, Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Empoli Est, annuncia per l'istituto comprensivo Empoli Est. Risorse per metà già spese per attuare i PON "Competenze di base" (per la primaria e l'infanzia) e "Inclusione sociale e lotta al disagio", mentre l'altra metà è destinata ai PON "Cittadinanza globale" e "Patrimonio culturale, artistico, paesaggistico". Finanziamenti che arrivano dai fondi strutturali europei.

Soldi con cui il comprensivo Est potrà avviare tra pochi giorni una nuova stagione di “laboratori didattici in orario extrascolastico”, che si intensificherà nel periodo estivo tra giugno e luglio. I progetti “Cittadinanza globale” e “Patrimonio artistico, culturale e paesaggistico” si svolgeranno ancora una volta alla scuola primaria “Cristoforo Colombo” di Ponzano, che accoglierà anche alunni di altre scuole primarie del Comprensivo Empoli Est.

Previsti vari moduli da trenta ore ciascuno, con esperti e docenti tutor, che verteranno su tematiche che valorizzeranno il centro storico di Empoli e il quartiere di Ponzano, in collaborazione con l’associazione “Se sei di Ponzano”, “Auser-Filo d’Argento” e “Geologia e Ambiente”.

I due PON, scritti e coordinati dal docente Francesco Campigli, hanno ottenuto sessantamila euro di finanziamenti europei proprio per lo stretto legame tra i contenuti proposti e il territorio empolese: centinaia di alunni potranno così scoprire aspetti geologici, paesaggistici, artistici e museali della nostra città, con la guida di personale altamente qualificato e con la possibilità di rielaborare gli argomenti anche in lingua inglese, per tracciare itinerari originali che metteranno in risalto dettagli e testimonianze storiche del centro storico, talvolta dimenticate. Il progetto “Cittadinanza globale” prevede, inoltre, un ampliamento degli orti didattici della scuola primaria di Ponzano, con la realizzazione anche di un ‘giardino zen’ e l’elaborazione di proposte per riqualificare gli spazi verdi adiacenti alla scuola stessa.

Per quanto riguarda il 2019, la dirigente scolastica Grazia Mazzoni sottolinea: “Si sono conclusi positivamente altri progetti come “Competenze di base per la scuola primaria”, svoltosi nei mesi di giugno-luglio nella scuola “Colombo” di Ponzano (62 alunni iscritti per un totale di 190 ore di lezioni di inglese, italiano e matematica-arte grazie a 35.000 euro di finanziamenti europei); e “Competenze di base per la scuola dell’infanzia” (tra maggio e dicembre 2019 per quasi 19.000 euro), che ha visto la partecipazione di 98 bambini delle scuole dell’infanzia di Serravalle e di Ponzano con corsi di inglese, musica e linguaggi multimediali”. A giugno 2019 si era concluso anche il progetto “Inclusione Sociale” (con il modulo in inglese “Dreaming London” destinato a 19 alunni della scuola primaria di Pozzale per un valore di oltre 5.000 euro), iniziato nel 2018 dal 3° Circolo didattico di Empoli. I tre PON 2019 hanno visto la partecipazione di docenti interni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola media “Vanghetti” come esperti e tutor, oltre al professore di Arte Enrico Bertelli del Liceo “Cecioni” di Livorno”.

Fonte: Istituto Comprensivo Empoli Est - Ufficio stampa

