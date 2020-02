Spaccia e cerca di colpire i poliziotti, arrestato

La polizia ha arrestato per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale un 46enne a Pisa. Gli agenti sono intervenuti nella periferia sud, dove erano stati segnalati movimenti sospetti. Gli agenti hanno perquisito l'interno dell’abitazione sospetta in cui hanno trovato il 46enne, incensurato; a seguito della perquisizione i poliziotti hanno trovato dentro un comodino 60 grammi di hashish già confezionati in dosi di piccolo e medio taglio. Il ritrovamento, a fianco della sostanza stupefacente, di un bilancino di precisione ha confermato che la detenzione era finalizzata allo spaccio sulla piazza pisana. L’uomo, che durante le fasi dell’attività ha tentato di usare violenza contro gli operatori, è stato tratto in arresto e portato al Don Bosco.

Tutte le notizie di Pisa