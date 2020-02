Un ordigno di quelli che vengono utilizzati per far esplodere i bancomat è stato trovato questa mattina a Figline Valdarno, nel bagagliaio di un'auto in sosta in un posteggio pubblico. Sul posto sono intervenuti gli artificieri. Gli specialisti dell'Arma hanno messo in sicurezza l'area

La vettura è risultata essere stata rubata la notte precedente a Pontassieve, da qui il controllo e la scoperta dell'ordigno.

Tutte le notizie di Figline e Incisa Valdarno