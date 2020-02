Tania Cintelli nuova portavoce regionale della conferenza delle donne democratiche

Il congresso della conferenza regionale delle donne democratiche, che si è svolto a Firenze questa mattina, ha eletto all’unanimità portavoce regionale Tania Cintelli.

Oltre alle delegate regionali, alle rappresentanti delle associazioni e alle referenti territoriali, ad aver preso parte ai lavori congressuali sono state anche la segretaria del Partito Democratico della Toscana, Simona Bonafè, e Livia Turco.

“L’incarico che mi è stato conferito questa mattina dalle delegate regionali della Conferenza delle donne democratiche – ha dichiarato Cintelli, neo eletta portavoce – rappresenta per me allo stesso tempo un grande motivo di orgoglio e una enorme responsabilità. Nei mesi scorsi, siamo riuscite a ricostituire la conferenza, tornando ad essere un punto di riferimento per tutta la Regione e di questo devo darne il merito alla portavoce pro tempore Donatella Fornaciari che con tenacia e grande capacità politica ha saputo dare un nuovo slancio ad un percorso complesso e niente affatto scontato. La Conferenza delle donne democratiche – ha proseguito Cintelli – è un luogo di riflessione prezioso per l’intero campo del centrosinistra. La politica al femminile deve tornare ad essere protagonista del nostro dibattito e deve farlo sia per rivendicare i diritti messi in discussione da un populismo becero, dilagante e pericoloso che per fornire uno sguardo altro sul mondo. Sia chiaro: la nostra non è una riserva indiana. Al contrario, ha l’ambizione di essere perno delle politiche regionali e punto di riferimento per le nostre comunità.

L’appuntamento elettorale del prossimo maggio è ormai alle porte e siamo certe – ha proseguito la portavoce – che quello della Conferenza delle donne democratiche della Toscana sarà un contributo cruciale per permetterci di vincere una delle battaglie più complesse per la parte politica che rappresentiamo. Per questa ragione, già da domani mi farò carico di avviare un dialogo con il nostro candidato alla presidenza della Regione, Eugenio Giani, allo scopo di avviare una sinergia programmatica. Ringraziando le delegate, le referenti territoriali e tutte le donne che hanno deciso di prendere parte alla giornata congressuale – ha concluso Cintelli – abbraccio forte Livia Turco per aver deciso di avviare con noi questo percorso, ringrazio la nostra segretaria Simona Bonafè per essere stata presente a questa importante giornata e auguro a tutte noi un buon lavoro.”.

Grande soddisfazione anche da parte di Eleonora Caponi, portavoce della Conferenza delle donne democratiche dell’Empolese Valdelsa, e di tutte le delegate:“E’ un riconoscimento strameritato per la nostra amica e compagna Tania Cintelli. Siamo sicure che Tania raccoglierà le tante sollecitazioni del discorso di Livia (Turco ndr), la sua forza ed il suo senso altissimo della democrazia partecipativa. I ricordi dell’azione politica di Nilde Iotti, il suo sguardo vigile e materno, diventano oggi l’orizzonte a cui ispirarsi: l’autonomia politica delle donne passa dalla relazione con le altre donne, dalla costruzione di un reciproco riconoscimento”

Complimenti per il nuovo incarico anche da Jacopo Mazzantini, segretario Pd Empolese Valdelsa: “Tania è una persona capace e appassionata, ha tutta la nostra stima e siamo felici che questo incarico sia stato conferito a lei. Son giorni di importanti riconoscimenti per le donne della nostra federazione.”.

