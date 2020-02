Tenta di entrare in Comune con una pistola

Ha tentato di entrare nel Palazzo comunale do Prato per assistere alla seduta del consiglio straordinario di questa mattina, ma con una pistola nel borsello. La polizia municipale ha però fermato l'uomo durante i controlli effettuati dagli agenti che presidiavano l'ingresso. Per lui è scattata una denuncia e il sequestro dell'arma. Il consiglio comunale straordinario è proseguito, si spiega, "nel normale svolgimento della seduta senza subire conseguenze e criticità in relazione all'episodio".

