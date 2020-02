Sorpreso a vendere hashish alla fermata della tramvia, arrestato

Stava cedendo 36 grammi di hashish a due giovani, di cui uno minorenne, alla fermata della tramvia “Porta al Prato". Ma lo ha sorpreso la squadra Antidroga della Polizia Municipale. Si tratta di un cittadino di nazionalità straniera, 33 anni, risultato non essere in regola con le norme di soggiorno, e con numerosi precedenti, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria quattro giorni a settimana. Gli agenti ieri pomeriggio lo hanno tratto in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti. Si è svolto stamane il processo per direttissima che si è concluso con la convalida dell’arresto e il divieto di dimora in provincia di Firenze fino all’esito del procedimento.

L’intervento si è svolto in collaborazione con la Polizia Municipale di Castiglion Fiorentino. I due giovani acquirenti infatti, partiti in treno dal comune aretino, erano già noti ai vigili come “pendolari della droga” e erano stati pedinati da una pattuglia fino all’arrivo a Firenze. Dalla stazione si sono diretti a piedi alla fermata della tramvia dove hanno trovato lo spacciatore pronto a vendere loro la droga in cambio di 150 euro. Dopo la perquisizione, il trentatreenne è stato trovato in possesso di ulteriori 9 grammi di hashish e altri 575 euro in banconote di piccolo taglio. Stupefacenti e denaro, per un totale di 45 grammi circa e 725 euro, sono stati posti sotto sequestro a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

