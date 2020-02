Viola i domiciliari e colpisce la convivente, 48enne in carcere

Un 48enne di origini marocchine è stato arrestato a Prato. Già 'noto' per reati concernenti gli stupefacenti, era stato ammesso al regime di detenzione cautelare domiciliare grazie all’ospitalità della convivente. Ma nemmeno il provvedimento restrittivo della libertà personale è falso a fargli cambiare condotta, tanto che ha ripetutamente violato le prescrizioni. Inoltre ha spesso usato violenza nei confronti della compagna, tutti gli atti sono state raccolti dai carabinieri in una informativa con la quale hanno richiesto all’Autorità Giudiziaria l’aggravamento della misura. Il 48enne è stato infatti portato in carcere.

