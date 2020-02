La polizia di Montecatini Terme ha arrestato in esecuzione di ordinanza di misura di custodia cautelare in carcere un 63enne montecatinese, per i reati di violenza sessuale nei confronti della convivente, di sfruttamento della prostituzione e di minacce aggravate. Le volanti lo hanno portato al carcere di Pistoia a disposizione della componente autorità giudiziaria.

