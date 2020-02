Al Rotary Club di Empoli con Gigi Paoli, giornalista e scrittore

L'appuntamento annuale del Rotary Club di Empoli con l'Associazione Noi da Grandi presso il complesso polifunzionale "La Vela" ad Avane si è svolto nel consueto clima di amicizia e di affettuosa partecipazione. Ospite della serata Gigi Paoli, giornalista de La Nazione e scrittore di gialli, che ha affrontato il tema della trasposizione della cronaca giudiziaria, campo nel quale svolge la sua attività di giornalista da oltre 15 anni, alla letteratura gialla.

Sul grande palcoscenico della giustizia che va in scena ogni giorno nelle aule dei tribunali - ha spiegato Gigi Paoli - agiscono non soltanto avvocati e magistrati, ma anche chi li osserva, chi racconta le storie che accadono in quei luoghi dove a fatica si applica il principio in base al quale la legge è (o dovrebbe essere) uguale per tutti: questi sono i giornalisti di cronaca giudiziaria, quelli che ogni giorno entrano in ogni aula, bussano a ogni porta per raccontare cosa accade nei palazzi dove si amministra la giustizia. E' un lavoro difficile, poiché la materia è ostica – i temi sono complicati e le procedure spesso inestricabili – ed è compito del buon giornalista spiegarla in modo semplice e comprensibile al “lettore medio”.

Da qui nasce la sua attività di scrittore di legal-thriller con i primi tre libri che narrano le indagini che hanno come protagonista il reporter Carlo Alberto Marchi: 'Il Rumore della Pioggia' (2016, vincitore del Premio Mazara-Opera Prima), 'Il Respiro delle Anime (2017, Premio Tettuccio-Montecatini Terme) e 'La Fragilità degli Angeli' (2018), edite insieme nella raccolta 'I Misteri di Firenze' nel gennaio 2020. Gigi Paoli, con la sua capacità di descrivere e penetrare gli ambienti e l'animo dei personaggi attraverso un linguaggio misurato ed elegante proprio della migliore tradizione del genere, si è affermato come scrittore di successo, raccogliendo sempre maggiori consensi tra il pubblico degli appassionati.

La serata si è conclusa con la degustazione dell'ottimo caffè che i ragazzi di Noi da Grandi producono con il marchio "Otherwise" e che distribuiscono, oltre che in vari esercizi commerciali, anche nella loro sede di Piazzetta delle Stoviglie.

Fonte: Rotary Club Empoli

