Coronavirus, infermiera in isolamento nel Piacentino: era stata in Toscana dai genitori

"Oggi alle 14 sono stato informato che un'infermiera in servizio nell'ospedale di Piacenza è sotto osservazione nel suo domicilio, a Piacenza, per sospetto Coronavirus. La persona in questione è stata otto giorni fa a casa dei genitori a Castell'Ottieri, frazione di Sorano". A renderlo noto è il sindaco di Sorano Pierandrea Vanni che spiega di aver "immediatamente contattato il direttore generale della Asl Sud est per l'attivazione delle procedure previste a livello nazionale e regionale. I familiari residenti a Castell'Ottieri sono stati posti in isolamento domiciliare e sottoposti a monitoraggio dalla Asl. Il dg dell'Asl mi ha informato che, anche se non previsto dal protocollo in casi di questo tipo, i familiari dell'infermiera, per maggiore sicurezza, saranno sottoposti a ulteriori accertamenti". Intanto è stato deciso di chiudere l'istituto comprensivo di Pitigliano-Sorano-Castell'Azzara a scopo precauzionale.

