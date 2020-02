Coronavirus, l'appello di Rossi: "Non intasate numeri dedicati a chi rientra"

"Mi raccomando di non chiamare i telefoni delle aziende sanitarie riservati a coloro che sono rientrati negli ultimi 14 giorni dalla Cina e a coloro che hanno avuto contatti con persone che sono state certificate come malate a causa del virus e che hanno l'obbligo di farci presente questa loro condizione. Per qualunque motivo inerente il Coronavirus siete tutti invitati a chiamare il numero di pubblica utilità 1500, attivo 24 ore su 24, e dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15 800.55.6060". L'appello, il secondo, arriva dal presidente della regione toscana Enrico Rossi dopo che i numeri dedicati sono stati intasati da utenti che non dovevano utilizzare quel canale. L'appello era arrivato anche ieri, solo poche ore dopo l'attivazione dei numeri prevista delle nuove disposizioni regionali per contrastare la diffusione del Coronavirus.

Il presidente Rosi spiega che anche oggi è stata convocata "una riunione con i direttori generali delle Asl e con gli esperti per fare il punto della situazione sulla prevenzione del Coronavirus".

Rossi ricorda quindi i numeri per dichiarare di essere stati in Cina:

Asl Toscana centro (Firenze, Prato, Pistoia, Empoli): 055 5454777.

Asl Toscana nord ovest (Pisa, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Viareggio): 050 954444.

Asl Toscana sud est (Arezzo, Grosseto, Siena): 800 579579.

I numeri sono attivi dalle 8 alle 20 anche con operatore e interprete cinese.

"Chiedo a tutti di collaborare - conclude Rossi - e di fare un modo di lasciare liberi questi numeri se non si rientra nei casi sopra detti. Se potete diffondete questo messaggio e fate sapere".

