Coronavirus, l'Università di Firenze esonera dall'obbligo di frequenza

L'Università di Firenze, a seguito dell'emergenza Coronavirus, ha deciso di esentare gli studenti che si trovino nelle situazioni indicate dalle ordinanze del Ministero della Sanità e della Regione Toscana, dall'obbligo di frequenza.L'esonero è stato reso noto attraverso una nota dell'Ateneo che già venerdì scorso ha informato la comunità universitaria attraverso le mailing list interne. L'Università fiorentina ha anche costituito un tavolo tecnico con esperti, infettivologi e responsabili dei servizi di protezione e sicurezza.

La nota sul sito dell'Ateneo

Tenuto conto dell'ordinanza del Ministero della Salute di venerdì 21 febbraio 2020 e di quella emanata nella stessa data dalla Regione Toscana, su conforme parere del tavolo tecnico di esperti attivo in Unifi, l'Ateneo, al fine di favorire l'assunzione di comportamenti responsabili, ritiene di esentare dall'eventuale obbligo di frequenza delle lezioni gli studenti che in base alle ordinanze siano tenuti ad adottare le misure in esse previste.

I docenti dell'ateneo metteranno in atto ogni modalità necessaria per il recupero delle lezioni o di eventuali sessioni di esame.

