Coronavirus, sindaco e Usl in conferenza stampa per fare il punto della situazione

L'allerta Coronavirus ha impegnato il Sindaco Salvetti e la Giunta Comunale già dalla mattina di sabato 22 febbraio, quando è stata confermata la presenza del Virus (il cui ceppo principale si è sviluppato in Cina) anche in Italia. La Usl ha diffuso sui propri media un vademecum dei comportamenti da seguire in questa circostanza.

“Ho provveduto a divulgare la notizia attraverso i canali informativi del Comune” ha detto il Sindaco. “Nel frattempo, di concerto con la Usl Toscana Nord Ovest si è deciso di convocare una conferenza stampa, lunedì prossimo 24 febbraio, alle ore 17,00, al Cisternino di Città, per fare il punto della situazione e comunicare a stampa e cittadini le misure di prevenzione messe in atto per contrastare il diffondersi del Coronavirus”.

Nel corso della serata di sabato 22 febbraio, Sindaco, Giunta e Usl sono stati allertati per due sospetti casi di Coronavirus, nel territorio comunale di Collesalvetti, che, per fortuna, non sono risultati positivi al test.

Sindaco, Giunta, Comandante della Polizia Municipale, Direttore Generale del Comune e Dirigente del personale, si riuniranno domani, lunedì 24 febbraio in una giunta straordinaria, per prendere una decisione relativa all'istituzione di una Cabina di Regia cui affidare il compito di elaborare e rimettere un Piano Operativo Emergenziale entro 48 ore e dunque da approvare in Giunta martedì alle ore 15.

