Famiglia del Lodigiano in isolamento volontario in Toscana

Una famiglia di Casalpusterlengo, in provincia di Lodi, composta da madre, padre e cinque figli, è stata messa in sorveglianza attiva a Rosignano Marittimo dove si era recata prima di venire a conoscenza dell'introduzione delle restrizioni alla mobilità per gli abitanti delle aree del Nord Italia dove ci sono stati i primi morti per Coronavirus. Venuta a conoscenza dei provvedimenti la famiglia ha deciso di avvisare il numero appositamente predisposto dall'Azienda Usl per sottoporsi volontariamente alla quarantena.

"La situazione è assolutamente tranquilla. Sono asintomatici, è stata attivata la sorveglianza sanitaria attiva insieme alla quarantena per 14 giorni come previsto dai protocolli in vigore. Abbiamo voluto dare la notizia per evitare fraintendimenti anche perché la situazione, ripeto, al momento è assolutamente tranquilla. Al momento non ci sono le condizioni per assumere ulteriori misure precauzionali". Così ha spiegato il sindaco di Rosignano Marittimo, Daniele Donati.

Secondo quanto appreso a Rosignano la famiglia disporrebbe di un'abitazione propria.

