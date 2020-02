Frontale a ponte alla Gora: in ospedale tre persone, uno è grave

I vigili del fuoco di Lucca sono intervenuti questa mattina per un incidente stradale sulla Via per Camaiore, località Ponte alla Gora. Nello scontro frontale avvenuto tra due autovetture sono rimaste coinvolte 3 persone che, estratte dai mezzi incidentati dal personale sanitario in collaborazione con la squadra, sono stati portati in ospedale per le cure del caso.

Intervenuto anche l'elisoccorso Pegaso che ha preso in consegna uno dei tre feriti per il successivo ricovero a Cisanello, mentre gli altri due sono stati portati al Versilia. Sul posto anche la Polizia.

