Gli Spensierati vincono il Carnevale d'Autore di Santa Croce

Va agli Spensierati la 92esima edizione del Carnevale d'Autore di Santa Croce. Il gruppo di Stefano Zingoni si è aggiudicato la tela di Maria Beatrice Turini da Capanne. Ai Grillini degli Spensierati il premio per la maschera singola per il carnevale domani dedicata ai bambini, e la caratteristica con Pinocchio e Geppetto. Premio per il miglior carro allegorico a Nuovo Astro e per Santa Croce, la maschera in pelle più bella, mentre alla Lupa per la maschera riciclata, con buco nell'ozono, e per Amazzonia, la maschera più bella della sfilata.