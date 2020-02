I Lupi Estintori Pontedera battono 3-2 la prima in classifica: sono 5 vittorie consecutive

La sedicesima giornata di campionato ha regalato agli spettatori del Bellaria di Pontedera una pallavolo di altissimo livello. Da una parte avevamo i padroni di casa reduci da quattro vittorie consecutive, dall’altra parte invece, la prima in classifica, la squadra di Ferrara, la favorita del campionato che aveva vinto tutte le partite. Aveva infatti, perché sabato i ragazzi di Mister Sansonetti hanno compiuto un’impresa, anzi l’impresa, vincendo per 3 a 2. I primi due parziali sono stati portati a casa dalla squadra di Pontedera anche grazie ad un grandissimo gioco tattico da parte del palleggiatore, Tommaso Lazzeroni, che da vero regista, ha preferito spalmare il gioco sulle bande invece che sul centro, come tutti si aspettavano (27-25, 25-17). Nel terzo e nel quarto set, i Lupi Estintori Pontedera sono sempre rimasti in gara, ma qualche errorino di troppo nei momenti cruciali ha regalato i due parziali a Portomaggiore (25-27, 24-26). Nel tie break la squadra di Mister Sansonetti invece di buttarsi giù, ha tirato fuori la grinta e quella voglia di vincere che sono state fondamentali per portarsi a casa la partita (15-10). Un grande plauso va fatto anche al grandissimo gioco difensivo da parte di Filippo Taliani e Riccardo Grassini che hanno recuperato una quantità industriale di palloni, insieme a loro, va sottolineata la perfomance dello schiacciatore Federico Lumini, che ha totalizzato la bellezza di 31 punti, giocando fino ad ora la sua migliore partita. La prossima gara vedrà impegnati i Lupi Estintori Pontedera in un altro match difficile, contro una delle squadre più in forma del campionato, la Sir Safety Monini Pg, terza in classifica. La trasferta verrà giocata sabato 29 febbraio alle ore 17.00 a Perugia. Potete comunque seguire le partite dei Lupi Estintori Pontedera in diretta streaming sul sito www.eravolley.it. Sabato sera la diretta streaming è stata seguita da più di cento persone.

Fonte: Ufficio Stampa Era Volleyball Project

