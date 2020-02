I sindaci del Chianti avviano il percorso per realizzare lo scudo telematico del Chianti

Il primo passo per realizzare uno scudo telematico e digitale per la sicurezza dei cittadini e delle comunità, alle porte del Chianti, circoscrivendo i perimetri dei territori di Barberino Tavarnelle, Greve in Chianti e San Casciano, è stato avviato. Partecipando ad un bando della Regione Toscana “Avviso pubblico Sicurezza Integrata e videosorveglianza” l'Unione comunale ha ottenuto un contributo finanziario con il quale la Regione compartecipa alla creazione di un complesso sistema di videosorveglianza e lettura targhe nel territorio del Chianti Fiorentino di cui è stato approvato il progetto esecutivo alcune settimane fa.

“La sicurezza delle nostre comunità è una delle priorità delle azioni e degli interventi dell'Unione comunale del Chianti Fiorentino in materia di polizia locale - dichiarano i sindaci Roberto Ciappi, Paolo Sottani, David Baroncelli - quello che abbiamo ottenuto con la richiesta di finanziamento alla Regione Toscana è un primo step di un percorso più ampio ed esteso che mira a garantire e a migliorare gli strumenti di controllo e monitoraggio del territorio con un sofisticato impianto tecnologico e telematico, collegato ai terminali delle forze dell'ordine. Per il momento grazie a questo contributo riusciremo a coprire alcuni delle porte d'ingresso principali a ciascun territorio nelle vie centrali, in futuro la volontà e quella di implementare la rete del sistema di videosorveglianza installando telecamere in tutto il perimetro del territorio”. Il progetto prevede di aggiungere 21 telecamere alle 20 esistenti, con l'Impiego di una moderna tecnologia.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti Fiorentino

