Vittoria casalinga per il Tuttocuoio che oggi ha battuto per 1-0 Ponsacco. Decisiva la rete di Caselli per i neroverdi che non vincevano dallo scorso novembre, precisamente dalla vittoria per 2-1 su Bastia nella decima giornata di Serie D. Con questa vittoria i neroverdi si portano ad un punto proprio dal Ponsacco, ma restano ancora fanalino di coda. La zona playout ora è a nove punti.

