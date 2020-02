Malore dopo l'immersione, sub 65enne muore nelle acque di Calafuria

Si sarebbe sentita male dopo un'immersione: una 65enne livornese è morta oggi nelle acque di Calafuria a sud di Livorno. La donna stava facendo un'immersione di gruppo, poco prima di risalire a bordo di un'imbarcazione avrebbe accusato il malore fatale. I compagni di immersione gli hanno prestato soccorso, mentre un mezzo della capitaneria che si trovava nelle vicinanze ha scortato l'imbarcazione con la donna a bordo fino al moletto di Antignano. Qui ad attenderla c'erano i soccorsi, ma purtroppo non c'è stato niente da fare: nonostante i tentativi di rianimazione il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna.

