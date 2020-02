Si riunisce il consiglio comunale: si parla anche di Coronavirus, stadio, allagamenti e parcheggi gratis

Convocato il prossimo Consiglio Comunale che si svolgerà mercoledì 26 febbraio 2020, a partire dalle 18.00, che proseguirà anche dopo la pausa cena, al primo piano, nella sala consiliare di Via Giuseppe del Papa, 41.

Come sempre sarà possibile seguire la diretta della seduta consiliare dell’assemblea presieduta da Alessio Mantellassi in streaming video con link dalla home page del sito web istituzionale del Comune di Empoli

Questo l’ordine del giorno:

1. Comunicazioni del sindaco e del presidente del consiglio.

2. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle, relativa a chiusura del sottopasso del Ponte alla Stella.

3. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, relativa a vari problemi urbanistici e di opere pubbliche (situazione canile comunale, parcheggio piazza del popolo, orti abusivi avane, segnaletica via emilia e g.monaco, parete cartongesso scuole medie busoi, realizzazione marciapiedi via carrucci, scavi sotto porta pisana).

4. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, relativa a ausiliari del traffico.

5. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, relativa a riqualificazione dello stadio "Carlo Castellani".

6. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, relativa a concorso polizia locale comuni di S.Croce s/Arno, Montopoli v/A, S.Miniato e Unione Comuni Circondario E/V.

7. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Lega Salvini Empoli, relativa a stato di avanzamento delle opere di restauro presso biblioteca comunale Renato Fucini.

8. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, relativa a disservizi ospedale Empoli e riforma guardia medica.

9. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, relativa a emergenza Coronavirus e iniziative a tutela della salute pubblica in ambito scolastico empolese.

10. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, relativa ad acquisto ad asta pubblica di quota parte del complesso immobiliare di Ponte a Elsa e successive fasi di completamento dell'operazione.

11. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli - Fabrica Comune, relativa a stato di sicurezza muri confinanti con Via Salaiola e Via di Pogni in località Monterappoli.

12. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli-Fabrica Comune, relativa a colonnine informative elettroniche site in piazza Don Minzoni ed a inizio Via Ridolfi.

13. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare buongiorno Empoli - fabrica comune, relativa a applicazione protocollo appalti.

14. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, relativa a lavori di realizzazione zona 30 e pista ciclabile in zona carraia.

15. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle, relativa a edilizia scolastica.

16. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle, relativa a reddito di cittadinanza.

17. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli-Fabrica Comune, relativa a liste di attesa e servizio prenotazioni.

18. Verbale della seduta del consiglio comunale n. 17 del 25/11/2019. approvazione.

19. Verbale della seduta del consiglio comunale n. 18 del 03/12/2019. approvazione.

20. Bilancio di previsione 2020/2022 - ratifica deliberazione di giunta comunale n. 19 del 12/02/2020 assunta con i poteri del consiglio per motivi di urgenza.

21. Variazioni al bilancio di previsione 2020-2022

22. Variazione del programma delle opere pubbliche 2020/2022 annualità 2020 a norma delle disposizioni di cui al d.lgs. 118/2011, al d.lgs. 50/2016 e al d.m. n. 14 del 16/01/2018

23. Modifica al programma degli incarichi di collaborazione esterna - anno 2020 - con contestuale modifica al Dup 2020-2022 - 1^ variazione.

24. Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020 – 2021. Primo aggiornamento.

25. Conferma delle misure correttive degli oneri di urbanizzazione ed estensione della percentuale di riduzione da applicare al coef. moltiplicatore degli oneri di urbaniz. secondaria in caso di bonifiche

26. Ss 67 "Tosco Romagnola". Collegamento stradale tra la ss 67 e la sp 106 tra i Comuni di Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino ed Empoli. Progetto definitivo. Nomina del rappresentante il Consiglio Comunale in sede di conferenza dei servizi ai sensi del dpr 383/94 ed espressione del parere.

27. Programma comunale degli impianti di telefonia mobile e assimilabili - approvazione aggiornamento 2020.

28 Convenzione tra i Comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Castelfranco di Sotto, Cerreto

Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli,

Santa Croce sull'Arno, Vinci per la rete documentaria locale Reanet – approvazione.

29. Adesione del Comune di Empoli alla nuova Covenant of Mayors for climate & energy – il patto dei sindaci per il clima e l’energia.

30. commissione consiliare n. III “Cultura, istruzione, turismo, sport e tempo libero, servizi sociali, igiene e sanità, mense e trasporti scolastici” e commissione consiliare n. IV "Bilancio, finanze, tributi, personale e organizzazione generale, sviluppo economico” - nomina rappresentante gruppo consiliare Movimento 5 Stelle.

31. Mozione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, relativa a destinazione avanzo 3 milioni di euro di Alia s.p.a. per riduzione tari e/o investimenti su impianti di riciclo.

32. Mozione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, relativa a posizionamento telecamere anti-abbandono rifiuti solidi, ingombranti e/o industriali.

33. Mozione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, relativa a adozione regolamento a tutela botteghe storiche di Empoli.

34. Odg presentato dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, relativo ai lavori di raddoppio della linea ferroviaria Empoli-Granaiolo. Nuove fermate in Empoli.

35. Mozione presentata dal gruppo consiliare Lega Salvini Empoli, relativa a "Chi la fa, l'aspetti"- Creazione di banca dati del dna canino.

36. Mozione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, relativa ad inserimento criterio assegnazione preferenziale alloggi per la condizione di genitore separato.

37. Mozione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, relativa a 30 minuti di sosta gratis nelle aree a pagamento.

38. Mozione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, relativa a intitolazione di strada/piazza/giardino pubblico ad Emanuela Loi, prima donna della polizia di stato a cadere in servizio per mano della mafia.

39. Mozione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, relativa a introduzione della figura del “Garante dei diritti per le persone disabili”.

40. Mozione presentata dal gruppo consiliare Lega Salvini Empoli, relativa al rispetto delle regole di utilizzo del suolo pubblico.

41. Mozione presentata dal gruppo consiliare Lega Salvini Empoli, relativa all'installazione di dissuasori di sosta in corrispondenza del divieto di sosta e fermata nella zona di intersezione tra Via Fattori e Via Cellini.

42. Mozione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, relativa a sostegno delle attività produttive e industriali empolesi.

43. Mozione presentata dal gruppo consiliare Lega Salvini Empoli, relativa al "bonus facciate".

44. Mozione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli - Fabrica Comune, relativa a adozione misure per fermare lo spreco di energie e conseguentemente agire nel contrasto ai cambiamenti climatici, per alcune attività in centro storico.

45. Mozione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli - Fabrica Comune, relativa ad aiuti economici alle zone di Empoli maggiormente sottoposte ad allagamento per l’installazione di barriere anti-allagamento.

46. Mozione presentata dal gruppo consiliare Lega Salvini Empoli, relativa all'attuazione del decreto micromobilità elettrica.

47. Mozione presentata dal gruppo consiliare Lega Salvini Empoli, relativa a revoca onoreficenza di Cavaliere della Repubblica a Josip Tito.

48. Mozione presentata dal gruppo consiliare Lega Salvini Empoli, relativa a sostegno della proposta di legge regionale n. 395 "Disposizioni concernenti l'assistenza veterinaria di base gratuita per gli animali d'affezione. Modifiche alla l.r. 59/2009".

49. Mozione presentata dal gruppo consiliare Lega Salvini Empoli, relativa alla prevenzione ed al contrasto allo stalking.

50. Mozione presentata dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle, relativa a conferimento cittadinanza onoraria al magistrato Nicola Gratteri.

51. Mozione presentata dal gruppo consiliare Movimento 5 Stelle, relativa a edilzia scolastica.

52. Mozione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli-Fabrica Comune, relativa a divieto d'uso del glifosate per il diserbo.

53. Mozione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli, relativa a commemorazione ufficiale giorno del ricordo dei martiri delle Foibe e degli esuli di Istria, Fiume e Dalmazia.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Empoli