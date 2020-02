Sorpreso a rubare in casa, investe con l'auto la proprietaria

È stato scoperto mentre tentava di rubare in un'abitazione, poi nel tentativo di fuggire ha investito la donna. Brutta disavventura per una coppia di cittadini cinesi, entrambi settantenni, residenti in via della Calderara a Firenze. A scoprire il ladro è stata la donna che lo ha visto mentre rovistava in casa, poi urlando lo ha messo in fuga. Nel tentativo di fuggire in auto, perà, inseguito dai due anziani, ha investito in retromarcia la donna. Questa è stata soccorsa dal figlio sceso in strada sentendo la madre urlare. Il ladro è stato descritto come un uomo sui 40 anni. La polizia hanno ritrovato poco distante l'auto usata dal ladro che risultata rubata nelle scorse settimane. L'uomo non sarebbe riuscito a rubare nulla.

