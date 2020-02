Una Montesport 'stellare' batte Rinascita Bisonte Firenze

Panchina montespertolese che si affida al sestetto delle ultime partite, compresa quella vincente di sabato scorso in casa contro la Fenice Pistoia Volley: Bernini e Viti sulla diagonale principale, Pistolesi e Bellini di banda, Mazzini e Mangini in posto 3, Anichini nel ruolo di libero.

Un inizio di terzo set equilibrato ( 6 - 8 ; 9 - 9 ; 10 - 10). Poi le giovani atlete fiorentine sfoderano attacchi a ripetizione grazie a Torrini, Vittorini e Lapin mettendo in grossa difficolta' la difesa montespertolese. Il Libero Anichini si danna l' anima per coprire tutte le zone del campo ma complice qualche ricezione sbagliata ed un caldo di concentrazione del sestetto di casa, il terzo set s conclude dopo 23 minuti di gioco che vede premiare le ospitii con il risultato di 16 a 25.

Rinfrancate dalla vittoria del terzo parziale,le ragazze fiorentine di coach Vannini, entrano in campo decise a vendere cara la pelle e portare la Montesport al 5° e decisivo set. La compagine locale si riorganizza e il parziale vede una sorta di equilibrio nel punteggio durante le fasi iniziali e centrali del parziale. Scambi di pregevole fattura ed ottimi interventi difensivi delle atlete delle due squadre infiammano il pubblico presente sugli spalti del Pala Alessandro. Scambio su scambio le due squadre lottano su ogni pallone: 6 - 6; 9 - 8 ; 13 - 13. Poi nel finale del parziale un breack di 4 a zero per la Montesport che allunga (20 -16). Il Rinascita non ci sta e si rifa sotto rimontando le avversarie di casa sul 22 a 22. Partita bellissima che si decidera' al fotofinish. Infatti due attacchi di Mazzini e Pistolesi mettono fine alla contesa con la vittoria della Montesport con risultato di 25 a 23 dopo 28 minuti di gioco e con la vittoria finale per 3 a 1