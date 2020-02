Vannino Chiti per la prima data della rassegna letteraria Montopolibri

Buona la prima. Questa mattina, in Sala Consiliare a Montopoli, si è aperta la rassegna letteraria “Montopolibri. Ogni mese, un libro, il nostro territorio”, che fino a maggio –e oltre –porterà sul territorio comunale cultura e buon cibo, grazie alle presentazioni di libri e alle degustazioni dei prodotti delle aziende locali. Ad inaugurare la rassegna è stato Vannino Chiti, già ministro e presidente della Regione Toscana, in veste di autore del libro “Le religioni e le sfide del futuro. Per un’etica condivisa fondata sul dialogo”. Insieme a lui, oltre all’assessore regionale Andrea Pieroni e al sindaco Giovanni Capecchi che hanno introdotto l’iniziativa, c’erano anche Mariam Mourabi della Associazione Giovani Musulmani d’Italia, don Armando Zappolini e Simone Siliani, direttore di Fondazione Finanza Etica.«Ildialogo fra credenti di religioni diverse e non credentipuò portare alla condivisione di un’etica universale e inclusiva –spiega Vannino Chiti –lareciproca conoscenza è imprescindibileperstabilire una convivenza democratica basata sulla pace e sulla volontà di apertura verso il prossimo». Questo perchéil mondo di oggi è sempre più religioso e un confronto tra le grandi fedi del pianeta è fondamentale. «Per questo motivo –continua –le religioni avranno sicuramente un ruolo nelle sfide del futuro: dalla questione ambientale a quella dell’economia, passando anche per la digitalizzazione e la pace».Come detto, la presentazione del nuovo libro di Chiti è solo il primo passo per la nuova rassegna “Montopolibri”, che proseguirà sabato 21 marzo con l’iniziativa dedicata a “Lie to me to lie”, ultimo volume di Giuseppe Mazzotta. «Sarà un percorso a tappe mensili per promuovere cultura e territorio –commenta Valerio Martinelli, assessore alle Attività produttive –oltre agli autori e agli altri ospiti, che ci aiuteranno a percorrere insieme le pagine dei loro libri e ad orientarci nelle loro storie, ogni volta sarà possibile anche partecipare a piccole degustazioni offerte dalle aziende locali». Un modo, dunque, anche per far conoscere le realtà produttive di Montopoli. «Promuovere il territorio significa anche far conoscere le nostre eccellenze –conclude –del resto, nel nostro Comune, il settore agroalimentare è di alta qualità

