"A Volterra mancano i tamponi per il Coronavirus", la denuncia della Lista Civica

In questi giorni l'attenzione del Paese e dell'opinione pubblica è tutta indirizzata verso il Coronavirus. È importante non creare allarmismi ingiustificati e non essere catastrofisti ma, allo stesso modo, deve essere offerta la maggiore informazione possibile, così da prevenire e così che le persone sappiano come comportarsi.

Se pur pensiamo che non siano presenti casi nel nostro territorio, è fondamentale che all'interno di tutta l'Assemblea Consiliare si abbia la concreta conoscenza e informazione su ciò che l'Ospedale di Volterra sarebbe ed è pronto ad affrontare se si presentasse un'eventuale emergenza Coronavirus.

Per questo chiediamo al Sindaco di fare fronte comune, senza strumentalizzazioni o preconcetti di idee partitiche, convocando costantemente o periodicamente i gruppi consiliari per relazionarci su ogni informazione o decisione che dovrà essere presa oggi e nelle settimane che verranno o anche solo per scambiarci le informazioni. Molti operatori infatti, ci hanno contattato per informarci sul fatto che, ad oggi, non sono presenti tamponi presso il nostro Ospedale.

Questa mancanza nell'Ospedale può sembrare una minima cosa, considerata la non emergenza attuale, ma è invece importante pensando alla tutela dei pazienti e dei cittadini. È essenziale poter avere il massimo delle informazioni in tempo reale, così da far fronte a situazioni improvvise, predisponendo anche un eventuale "piano di emergenza" nel caso ci sia da fronteggiare anche a Volterra, questa situazione.

Formuleremo una richiesta ufficiale, così da poterne parlare anche nel Consiglio Comunale che avrà luogo domani pomeriggio 25 febbraio, alle ore 17.30.

Lista Civica per Volterra

