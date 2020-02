Al PalaSport di Calenzano il Giocagin: 200 atleti e 9 società presenti

Oltre 200 atleti e 9 società sportive hanno portato la loro carica d’entusiasmo e di allegria sabato scorso al PalaSport di Calenzano con Giocagin. La manifestazione Uisp dedicata alla danza e alle ginnastiche si è svolta in contemporanea con altre 14 città italiane; l’evento proseguirà fino a giugno toccando complessivamente oltre 50 tappe lungo tutta la penisola. Giocagin è una manifestazione storica nazionale dell’Unione Italia Sport Per Tutti che quest’anno ha voluto dedicare questa 33esima edizione alla figura di Gianni Rodari nel centenario della nascita.

A Calenzano si sono esibiti partecipanti di ogni età dai 4 ai 90 anni, proponendo coreografie di ginnastica ritmica e artistica, di hip hop e yoga, e rivolgendo una particolare attenzione ai temi cari allo scrittore pedagogista, come la salvaguardia dell’ambiente, la dislessia e l’unione tra i popoli. Toccanti i balli di gruppo sulle note di Va’

Pensiero di Giuseppe Verdi e di Imagine di John Lennon. Non sono mancati i momenti di puro spettacolo come l’omaggio al cinema con i Blues Brothers, la favola di Peter Pan e la marcia di Topolino.

La manifestazione come da tradizione è andata oltre l’aspetto puramente ludico-sportivo. Grazie al contributo di spettatori e Società sportive sono stati raccolti 2mila euro destinati alla realizzazione di un friendly space all’interno di uno spazio pubblico per i bambini siriani, in fuga dalla guerra, che si trovano nei campi profughi del Libano.

Prosegue l’impegno di Uisp in Medio Oriente con progetti mirati di solidarietà e di cooperazione internazionale attraverso lo sportpertutti.

Fonte: UISP Firenze

