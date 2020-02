Carnevale, confermata la sfilata del Martedì Grasso. Il programma

Si conclude domani, Martedì Grasso (25 febbraio), il Carnevale di Viareggio 2020 con il sesto Corso Mascherato. Sui Viali a Mare tornano sfilare per l’ultima volta i nove carri di prima categoria, i cinque di seconda, le nove mascherate in gruppo, le sette maschere isolate e le due fuori concorso, insieme alle pedane aggregative. Un’ultima occasione per ammirarli prima che tornino negli hangar, in attesa delle feste in Cittadella in primavera ed in estate.

Alle ore 14,50 le telecamere di RaiTre si collegheranno con piazza Mazzini per raccontare i preparativi della sfilata. Un’anteprima del Corso con protagonisti i giganti di prima categoria. La telecronaca sarà condotta da Alberto Severi con Andrea Marotta e Maria Adele De Francisci. A coordinare la squadra il caporedattore del Tgr Federico Monechi.

La diretta terminerà alle ore 15,50.

Alle ore 16 il triplice colpo di cannone darà il via all’ultimo Corso Mascherato. Al termine della sfilata la proclamazione dei verdetti, l’ammainabandiera e lo spettacolo pirotecnico finale, che darà l’arrivederci al Carnevale 2021 in programma sabato 30 gennaio, domenica 7, giovedì grasso 11, domenica 14, martedì grasso 16 e sabato 20 febbraio.

Dopo il Corso Mascherato l’ultima serata del 50° CarnevalDarsena.

Fonte: Ufficio Stampa Fondazione Carnevale Viareggio

