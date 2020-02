Carnevale per i nonni della Giglioli di Certaldo

Dopo il debutto del 20 febbraio, martedì 25 dalle ore 15,30 ultima replica dello spettacolo di Carnevale del Centro Egiziano Giglioli Apsp di via dello Spedale a Certaldo, con il personale dipendente, i volontari e i membri del consiglio che si travestiranno per l’occasione e insieme agli ospiti della struttura daranno vita al “Bar Giglioli”, spettacolo di animazione per gli ospiti i familiari e tutti i certaldesi che vorranno trascorrere un pomeriggio di Carnevale diverso dal solito, ma non meno divertente e gustoso.

Protagonisti sul palco i “clienti abituali” del “Bar Giglioli”: Alessandro Ramerini, Adriana Mori, Sandro Milicia, Rolando Marini, Vincenzo Valdagno, Silvia Fiaschi, Pablito Bettini, Michele Romano, Paola Ciabò, Massimo Latini, Massimo Ganetti, Ebo Ciabò, Corinne Riccobono, Alice Mezzetti, Cinzia Santini, Maria Antonietta Pascale, Nadia Mori, Marco Ganetti, Rosa Piredda, Francesco Pollai e Laura Bandini. E poi i “clienti speciali”: Piero, Nedo, Silvana, Alberto, Imola, Margherita.

Al termine le specialità della Giglioli: cenci, frittelle, sangria e caffè, una merenda per tutti in cambio di un’offerta a sostegno delle attività di animazione e non solo del Centro Giglioli e l’occasione per donare e ricevere sorrisi e allegria a volontà.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

