Cent'anni di Partito Comunista, corso di formazione Istoreco a Livorno

Istoreco Livorno, in previsione del centenario della fondazione del Partito Comunista d'Italia che ricorre nel 2021, organizza questo Corso di formazione pensato in primo luogo per i docenti e aperto anche a operatori culturali, appartenenti al sindacato e all'associazionismo sociale, semplici cittadini.

Il corso si presenta come un'occasione di riflessione su un fenomeno che ha fortemente influenzato la storia, il pensiero e la società del Novecento non solo dell'Italia, ma a livello internazionale.

La prima giornata è dedicata all'analisi del comunismo come fenomeno geopolitico globale; la seconda alle implicazioni culturali dell'ideologia comunista e alla sua capacità di influenzare i diversi linguaggi artistici e letterari attraverso la fondazione di una sua estetica; la terza prevede il confronto con alcuni significativi testimoni diretti della storia politica del secondo dopoguerra.

Il corso prevede inoltre alcune attività collaterali (presentazione di un film a tema, itinerari guidati, spuntino tipico livornese) a cui gli iscritti possono partecipare gratuitamente.

Per info e costo d'iscrizione:

mail: didattica.istoreco.li@gmail.com, tel: 0586 809219

Fonte: Istoreco

