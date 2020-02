ColleMaschere, il Carnevale riempie il centro

"Un grande ritorno quello del Carnevale di Colle targato ColleMaschere che domenica ha riempito la parte bassa della città dopo tre anni di assenza.

Grazie alla collaborazione di tante associazioni di volontariato di Colle di val d'Elsa, coordinate dall'Associazione La Scossa come capofila dell'organizzazione, tanti colligiani ed i loro bambini hanno riempito Piazza Arnolfo per un pomeriggio all'insegna del divertimento e delle maschere.

Tra balli, pentolacce ed esibizioni tutte le associazioni hanno dato il loro contributo susseguendosi sul Palco centrale oltre al gradito ritorno nella sfilata dei Carri Allegorici del circolo Agrestone che per spirito di unione sono scesi in Colle Bassa per unirsi ai festeggiamenti della città.

La classifica finale dei concorsi mascherati ha visto vincere nella sezione dedicata alle elementari la classe 5C di S. Andrea con il carretto " Tempio Greco" aggiudicandosi un buono in materiale scolastico del valore di 250€; nella categoria associazioni invece Terzi associazione Mosaico con il tema " Blues Brothers" , seconda associazione incanto con " Netflix" , prima associazione La Scossa con " Harry Potter.

Il comitato ColleMaschere, formato da tutte le associazioni partecipanti, ci tiene a ringraziare tutta la cittadinanza colligiana per la grande presenza dimostrata, il cantiere e l'amministrazione comunale per il supporto ed il patrocinio, ma sopratutto tutti i volontari di ogni associazione che con il loro tempo hanno reso possibile questa ottava edizione di ColleMaschere. "

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Colle di Val d'Elsa