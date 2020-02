Conad devolve 218mila euro alla Fondazione Santa Maria Nuova

La solidarietà ha un cuore grande e dà buoni frutti. Lo sa bene Conad Nord Ovest che, ormai da sei anni, promuove e organizza la campagna solidale “Con tutto il cuore” con l’obiettivo di sostenere le strutture pediatriche nelle regioni in cui opera.

Nel corso delle sei edizioni sono stati raccolti complessivamente oltre 2 milioni di euro – di cui oltre 1 milione di euro solo in Toscana – interamente devoluti al sostegno d’importanti progetti pediatrici e all’acquisto di apparecchi medicali per le strutture ospedaliere dei territori in cui è presente.

Nell’ultima edizione, la campagna di solidarietà lanciata da Conad Nord Ovest nel periodo natalizio ha permesso di raccogliere 621 mila euro, di cui 218 mila euro solo in Toscana ed interamente devoluti alla Fondazione Santa Maria Nuova onlus di Firenze. La cifra è destinata all’acquisto di tre elettroencefalografi per tre punti nascita degli ospedali della Ausl Toscana centro, San Jacopo di Pistoia, San Giuseppe di Empoli e Santa Maria Annunziata a Bagno a Ripoli e due ecografi multispecialistici per i reparti di Pediatria degli ospedali Santa Maria Annunziata e San Giovanni di Dio. Parte dell’importo sarà utilizzato anche per l’acquisto delle attrezzature specifiche per i corsi di rianimazione e simulazione neonatale e pediatrica.

La consegna dei proventi raccolti si è svolta questa mattina presso la Sala Martino V dell’Ospedale Santa Maria Nuova, alla presenza dell’Assessore regionale diritto alla salute, del direttore generale Ausl Toscana centro Paolo Marchese Morello, del Presidente Fondazione Santa Maria Nuova Giancarlo Landini, del direttore dipartimento Materno Infantile Ausl Tc Marco Pezzati e del Presidente Conad Nord Ovest Valter Geri e dei soci Conad del territorio. Era presente anche il sindaco di Bagno a Ripoli, comune dove è situato l’ospedale Santa Maria Annunziata.

«Siamo orgogliosi dell’attenzione mostrata dai clienti Conad per la nostra campagna solidale, che in sei edizioni ha consentito di donare alle strutture sanitarie della Toscana oltre 1 milione di euro». Così dichiara il presidente di Conad Nord Ovest Valter Geri. «Con tutto il cuore è una campagna a noi particolarmente cara, perché ci permette di sostenere il lavoro di strutture ospedaliere pediatriche nelle regioni in cui operiamo e contribuire a importanti progetti di diagnosi e cura a favore di bambini affetti da gravi patologie. L’attenzione verso i più piccoli è parte integrante dell'impegno di Conad Nord Ovest e dei suoi soci nei confronti delle comunità, consapevoli che un'impresa sana e realmente integrata nel tessuto sociale debba saperne ascoltare bisogni e necessità. Ringraziamo i nostri clienti per la condivisione, l’Assessore Regionale alla Sanità Stefania Saccardi, il presidente della Fondazione Santa Maria Nuova Giancarlo Landini, il direttore dell’Ausl Toscana centro Marchese Morello e il Dott. Marco Pezzati del dipartimento Materno Infantile dell’Ausl Toscana centro per l’interesse riservato alla nostra iniziativa e la preziosa collaborazione accordata. Donare è un atto di civiltà e generosità: contribuire a restituire il sorriso ai piccoli pazienti e migliorare la qualità della loro vita è per noi un incentivo a fare ancora di più, ancora meglio, sempre insieme”.

Per l’assessore regionale al diritto alla salute i risultati ottenuti sono frutto di una gara di solidarietà, che testimonia ancora una volta quanto il nostro territorio sia generoso e vicino alle persone che soffrono e quanto la Toscana sia terra di impegno civile e di profondo altruismo e come la sinergia tra pubblico e privato per il bene della collettività, sia il tratto distintivo della nostra regione. L’assessore ha detto di accogliere con gratitudine e riconoscenza la risposta dei cittadini all’iniziativa solidale di Conad, che da anni è al fianco della nostra regione come lo sono, ogni giorno, le varie realtà dell’associazionismo toscano, sempre in prima linea quando si tratta di aiutare il prossimo. Le donazioni devolute alla Fondazione Santa Maria Nuova di Firenze - ha sottolineato ancora - andranno ad arricchire la strumentazione già in uso nei punti nascita della Asl centro e messe a disposizione dei bambini, che ne avranno bisogno.

"Come Presidente della Fondazione Santa Maria Nuova sono molto soddisfatto del risultato raggiunto – ha commentato Giancarlo Landini - e ringrazio Conad per il grande lavoro svolto. La Fondazione Santa Maria Nuova è dedicata non solo alla conservazione e gestione del patrimonio artistico e museale della Usl Toscana Centro ma anche a sostenere l'attività sanitaria dell’Azienda. Grazie a Conad quest'anno abbiamo fatto una raccolta fondi veramente cospicua che ci permetterà di dotare tutte le pediatrie di tecnologie all’avanguardia. Il nostro impegno è ora quello di acquisire il prima possibile gli apparecchi . La raccolta fondi per le pediatrie della azienda Usl Toscana Centro è un bell'esempio di collaborazione pubblico privato e dimostra l'attaccamento di Conad Toscana al proprio territorio".

"A nome di tutto il Dipartimento Materno Infantile – ha detto durante la conferenza stampa Marco Pezzati, direttore dipartimento Materno Infantile Ausl Toscana centro - esprimo le mie congratulazioni a CONAD Toscana per il grande successo avuto con l'iniziativa "Con tutto il cuore". Nello stesso tempo ringrazio CONAD Toscana perché tutto il ricavato della loro iniziativa andrà alla nostra Azienda e sarà devoluto per l'acquisto di macchinari di vitale importanza per i nostri reparti di Pediatria e Neonatologia".

Quest’anno la campagna “Con tutto il Cuore” è stata attiva in Toscana per la Fondazione Santa Maria Nuova; in Sardegna a favore l’Associazione Sandremo per l’Azienda Ospedaliera G. Brotzu; nel Lazio per la Fondazione Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma; in Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, nelle province di Bologna, Ferrara, Modena e nei supermercati della provincia di Mantova per l’Istituto Giannina Gaslini di Genova.

Fonte: Conad Nord Ovest - Ufficio stampa

