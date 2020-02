Convocazione straordinaria per il Consiglio Comunale a Castelfranco

Il Consiglio comunale di Castelfranco di Sotto si riunirà il 27 febbraio alle ore 21 con il seguente ordine del giorno.

1. COMUNICAZIONI DEL SINDACO E NOMINA SCRUTATORI.

2. INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI.

3. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE DEL 21.12.2019 E 30.12.2019.

4. PIANO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI vRADIOCOMUNICAZIONE. APPROVAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE PER L'ANNO 2020.

5. APPROVAZIONE CONVENZIONE RETE BIBLIOTECARIA REANET ANNI 2020- 2022.

6. MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE "CENTRODESTRA PER CASTELFRANCO" AVENTE AD OGGETTO: “ISTITUZIONE DEL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE DISABILI”.

