Convocazione straordinaria per il Consiglio Comunale a Castelfranco

Attualità Castelfranco di Sotto
(foto gonews.it)

Il Consiglio comunale di Castelfranco di Sotto si riunirà il 27 febbraio alle ore 21 con il seguente ordine del giorno.

1. COMUNICAZIONI DEL SINDACO E NOMINA SCRUTATORI.
2. INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI.
3. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE DEL 21.12.2019 E 30.12.2019.
4. PIANO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI vRADIOCOMUNICAZIONE. APPROVAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE PER L'ANNO 2020.
5. APPROVAZIONE CONVENZIONE RETE BIBLIOTECARIA REANET ANNI 2020- 2022.
6. MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE "CENTRODESTRA PER CASTELFRANCO" AVENTE AD OGGETTO: “ISTITUZIONE DEL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE DISABILI”.

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