Cordone (Anci) ricorda Giuliana Plastino Fiumicelli

Marco Cordone, Consigliere nazionale ANCI in quota Lega, ricorda Giuliana Plastino Fiumicelli, scomparsa in questi giorni, straordinaria donna di cultura e animatrice per decenni della vita culturale fiorentina e toscana col club "Amici delle Muse" e col premio internazionale "Le Muse" da lei fondato. Cordone, in merito ricorda con simpatia e affetto quando nei primi anni novanta del secolo scorso, in qualità di giovane consigliere di quartiere di Firenze, presentò grazie alla Signora Giuliana, in uno dei martedì culturali del club "Amici delle Muse", il progetto da lui elaborato insieme ad altri, del Vigile di Quartiere.

